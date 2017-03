Aasta manageri nominentideks on Danel Pandre, Sandra Vabarna ja Maarja Nuut

Rada7 muusikaveeb harutas manageri rolli lahti juba aastaid tagasi. Juba siis sai selgeks, et manager on tihti artistide ja bändide eduka tegutsemise ning tuntuks saamise sõlmpunkt - bändi karjääri tegevjuht, kes toob mängu kõik ülejäänud olulised tegijad, nii partnerid kui publiku. Artistid ei saa kuulsaks iseenesest või vaid puhtalt andekusest. Tegu on enamjaolt siiski suure ja süstemaatilise tööga, mille taga seisab tihti just manager.

Täna on ka Eestis järjest suurem valik pädevaid selle ala tegijaid, mistõttu on seda suurem rõõm, et Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade gala raames siinseid häid managere esile tõstetakse ja tunnustatakse.

Üks selleaastastest nominentideks on Danel Pandre, kes oli eelmisel aastal seotud kokku umbes 100 kontserdiga, kus esinesid Tanel Padar & The Sun, Würffel, Ott Lepland, Liis Lemsalu ja Tanel Padar Blues Band. Ta oli seotud ka Tanel Padar Blues Band albumi "God'n'Fish" väljaandmisega ning Ott Leplandi kontsertalbumi „Maailm mu ees“ produtseerimisega. Suurejoonelisematest kontsertidest võiks välja tuua näiteks „Sadamasilla rabakontserdi“ Pääsküla rabas või Tanel Padar & The Suni ja Estonian Dram Big Bandi viis väljamüüdud kontserti erinevates kontserdimajades. Projektijuht oli ta veel projektil Lepland, Padar, Taukar „Võimlemispidu“ ning peaprodutsent Eesti Vabariigi taasiseisvumispäeva galakontserdil Toompea lossi platsil.

Danel Pandre hinnangul tähendab manageritöö 24/7 valmisolekut lahendamaks kõikvõimalikke ettetulevaid olukordi. „Pole olemas artistiga seonduvat asja, mis ei ole selles töös sinu asi,“ tunnistab Pandre.

Teine nominent Sandra Vabarna manageerib aga hoopis omaenda ansamblit, Trad.Attack!’i. Eelmise aasta töö viljadeks võib lugeda väljamüüdud kontserti veebruaris Kultuurikatlas, väljamüüdud kontserti ja publikurekordit Viljandi pärimusmuusika festivalil ning kolme väljamüüdud kontserti detsembris taas Kultuurikatlas. Välismaal jõudis bänd esineda näiteks esitlusfestivalidel Eurosonic (Hollandis), Womex (Hispaanias), Sound of Xity (Hiinas), Jazz in Seoul (Lõuna-Koreas), Mundial Montreal (Kanadas), Transmusicales (Prantsusmaal) ja tuuritada seejuures veel Aasias, Kanadas, Saksamaal, Euroopas ning anda kontserte Soomes, Belgias, Portugalis, Poolas, Hollandis, Tšehhis, Saksamaal, Lätis, Maltal ja Kasahstanis. Tegemist on olnud palju. Ja et sellest veel vähe poleks, haaras Trad.Attack! oma albumiga „AH!“ Eesti Muusikaauhindade galal kolm auhinda - parim album, parim etno/folk album, parim bänd.

Sandra Vabarna sõnul nõuab manageritöö palju energiat, suhtlemist, ideid, tahet, loovust, painduvust, empaatiavõimet, meelekindlust, sihikindlust ja visiooni. Ka tema tunnistab, et see on töö kestab 24h ja 7 päeva nädalas. Seda enam, et ta mängib samas bändis. „Hetkel on see eluviis. Ja ma naudin seda 100%-liselt. Sest kui on võimalus seda tööd nii palju teha, siis tähendab, et bänd toimib ja muusika toimib. Ja muu seal ümber on juba privileeg ja väljakutse,“ jagab Sandra oma mõtteid.

Ka kolmas aasta manageri nominent, Maarja Nuut manageerib artistina iseennast ja teeb seda väga edukalt – tulemuseks on tihe rahvusvaheline esinemisgraafik eelmisel aastal. Kokku ligi 60 kontserti 15 erinevas riigis, sh kaks Põhja-Ameerika tuuri. Samuti kuulus eelmise aasta tegevuste hulka kontserttegevusega seotud tiimi kasvatamine ja haldamine. Lisaks andis Maarja välja albumi „Une meeles“ ning koordineeris selle rahvusvahelist kampaaniat ja levikut, sest positiivset tähelepanu ja arvustusi sai see ohtralt üle maailma. Ühtlasi nomineeriti plaat mitmetele muusikaauhindadele: inglise ajakirjade fRoots ja Songlines aasta albumi kategoorias, Saksa muusikakriitikute auhind “Preis der Deutschen Schallplattenkritik”, Eesti muusikaauhind etno/folk/pärimuse kategoorias, Etnokulp aasta albumi kategoorias jne.

Maarja sõnul tähendab enda kui artisti karjääri manageerimine tema jaoks eelkõige igapäevase elu planeerimist ja organiseerimist nii lühemas kui pikemas plaanis. „Ideaalis eeldab see eesmärkide kaardistamist, strateegia loomist, kannatlikku sihikindlust, head suhtlemisoskust, organiseerimis- ja kohanemisvõimet, loomingulisust ning ehk ka teatavat kirglikkust,“ loetleb Maarja ette vajalikud iseenda manageriks olemise omadused ja väärtused.

