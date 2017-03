Made In Canada õhtu pakub mitmekesist Kanada muusika kiirkursust

Def3 on Kanada hip-hop artist ning DJ, kes on oma muusika ja kunstiga kogunud nii riigisisest kui rahvusvahelist tuntust. Ta on esinenud mitmetel suurtel festivalidel ning peagi on Def3-l ilmumas uus album “Small World”.

Def3 - Wildlif3

The Mariachi Ghost loob muusikat, mida ühendab progressiivne rock ning traditsioonilised Mehhiko viisid. Nad jutustavad lugu, mis lennukate rütmide, müstiliste meloodiate ning tantsuliste helide ja vokaalide saatel ärkab justkui ellu. 2014. aastal võitis The Mariachi Ghost Lääne-Kanada muusikaauhindade galal "Best World Music Album" tiitli.

The Mariachi Ghost- Susana

Like A Motorcycle on neljaliikmeline punkrock bänd Halifax'ist Kanadast. Nende loodud alternatiivne rockmuusika põhineb vürtsikal kitarri ja hingelisel trummimängul, mille vahele on segunenud keerukaid vokaalseid harmooniaid. Sellel sügisel ilmus nende uus album “High Hopes”.

Like A Motorcycle - Nobody Knows

The Stanfields on pea kümme aastat tegutsenud viieliikmeline rock-roots bänd Kanadast Halifaxist. Bändi loomingusse on põimunud kodulinna mõjutused ja pärimustraditsioonid ning grungeliikumisest ning rockmuusikast saadud inspiratsioon.

The Stanfields - Fight Song

30. märtsil astuvad Von Krahlis Made in Canada õhtul üles def3, The Mariachi Ghost, Like a Motorcycle ja The Stanfilds. Piletid on saadaval Piletilevis või kohapeal. Kontserti esitlevad BreakOut West ja Music Nova Scotia.