"Minu soontes voolab sõdalaste veri": intervjuu Black Daniels'iga

Drum’n’bass’i ja hip-hop’i segamine tuleb sinu muusikas väga hästi välja. Kuidas sinu koostöö produtsent Shieldiga alguse sai?

Me tutvusime aastal 2009 Kopenhaageni trummi ja bassi kogukonna sees ja saime kohe väga hästi läbi. Varsti pärast seda hakkasime koos muusikat tegema ja kontserte andma. 2013. aastal läks asi tõsisemalt käima, kui me tegime koos mu debüüt EP-d “Danger, mille CART Records 2014. aastal avaldas ja see väga head vastukaja leidis.

Meeldivaim jook enne kontserti.

Ülikülm õlu nagu näiteks Sol, Red Strip, Kronenbourg 1664 või mõni hea kohalik õlu – suures klaasis ja jääga, et saaksin end enne laval põlema minemist maha jahutada.

Milline on su parim lavakogemus?

Ma korraldasin paar aastat tagasi ühte kurikuulsa Distortion Festivali lava ja räppisin lõpuks peaaegu kõigi rahvusvaheliste artistidega, kes seal tol õhtul esinesid. Pärast 7-tunnist räpimaratoni, hüppasin ma viimaseks looks publikusse ja nad tõstsid mu üles ja crowdsurfisid mind ringi. Ma polnud seda kunagi varem teinud, tõenäoliselt selle pärast, et ma olen hiiglane (205cm pikk ja 130kg raske), aga see oli fantastiline. See oli ilus lõpp kogu sellele energiale, mis ma 7 tunni sisse surusin.

Kes on hetkel Taani muusikaskeene kõige huvitavamad artistid?

Taani hip-hop grupil Benal on unikaalne räpistiil ja lahedad future biidid. Räppar Noah Carter on skeene uustulnuk, aga tal on väga eriline ja siiras stiil, ta kõlab nagu tuleks otse Los Angelesest. Loomulikult ka mu produtsent Shield, kes lööb laineid rahvusvahelistel D’n’B ja hip-hop’i ringkondades. Lisaks ka räppar Alvarado, kelle võimas lüürika ja lo-fi biidid on nagu teiselt planeedilt.

CD, vinüül või striiming?

Striimin kui ma liigun. Ma ei mäletagi viimast korda, kui ma CDd kuulasin. Tolmuseid vinüüle kuulan siis kui olen old school.

PC või Mac. Miks?

Mul on oma Mac’iga armastan-vihkan suhe, aga me lepime alati ära. Ma ei suudaks teda kunagi PC’ga petta.

Ameerika Ühendriikidest tuleb praegu hulganisti uuenduslikke hip-hop’i artiste nagu näiteks Kendrick Lamar, Chance the Rapper, Shabazz Palaces jne. Milline on alternatiivse hip-hop’i olukord Euroopas?

See, mis nende artistidega toimub, on täiesti fantastiline. Seal on nii palju talenti ja teadlikku mitmekesisust ning seda on ka Euroopas aina rohkem tunda. On hea näha, et Euroopa hip-hop’i artistid saavad ka samasugust rahvusvahelist tähelepanu nagu nende Ameerika kolleegid.

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Ma armastan Anderson .Paaki lüürikat ja funki, eriti laiv-versioone loost “Come Down”. Olen ka palju freestyle’inud Jake One’j ja Alchemisti instrumentaallugudele. Bassimuusikast olen kuulanud Aliz Perez’i & Ivy Lab’i Arkestra EP-d.

Näide surematust bändist/muusikust.

Nii paljud legendid on oma vapustava muusikaga inimkonda õnnistanud. Üles kasvades olid minu lemmikud James Brown, Fugees, Tupac, Notorious B.I.G. ja Michael Jackson. Neid on nii palju veel, aga nemad olid mulle kõige olulisemad.