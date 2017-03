Tallinn Music Weeki konverentsi kava nüüd avalik

Konverentsi avab 31. märtsil kell 10 Vene Kultuurikeskuses president Kersti Kaljulaid. Avamisele järgneb kaks päeva arutlusi ja esitlusi muusika- ning loovtööstuse tipptegijate osalusel, praktilisi kiirkohtumisi, töötube ning inspireerivaid lugusid Soomest Keeniani. TMW konverents kutsub kaasa mõtlema teemadel nagu tulevikutööstus, tehnoloogia, säästlik areng, Euroopa digitaalne tulevik ja meedia mõjuväljade analüüs tõejärgses maailmas.

Tulevikutööstuse suundi lahkavate arutelupaneelide ning praktiliste kiirkohtumiste kõrval pakub TMW konverents ka inspireerivaid lugusid. Auhinnatud helirežissöör Mandy Parnell räägib enda kehtestamisest meeste pärusmaaks peetaval alal. Mõjukas muusikakriitik Simon Reynolds käsitleb oma glamrocki pärandit käsitlevat raamatut „Shock and Awe“ tutvustades muuhulgas ka glam’i õõvastavamaid avaldumisvorme tänapäeva poliitikas. Paneelil „Keelatud lood“ jagavad oma kogemusi tsensuuri ja poliitilise korrektsuse piiride kompamisest Norra laulja-lugudevestja Moddi ning Sloveenia industriaal-skandaal grupi Lainbach liider Ivan Novak.

Põhjanaabrite juubeliaasta tähe all esitletakse TMW konverentsil Muumitrollide peadpööritavat edulugu ja säravaid tulevikuplaane. Metropolide loomekeskuste näitel arutletakse koos Helsingi ja Londoni linnaarengut suunavate helgeimate peadega, mida ikkagi teha meie talveunes Linnahalliga. Pilgud pööratakse aga ka keerulisematesse piirkondadesse nagu Keenia, kus loovuse võlujõud toob vaesuses kogukondadele uut elulootust. Kõik konverentsi teemad seob kokku laupäevahommikune gigapaneel, kus eri valdkondade parimad püüavad tehnoloogia, kestliku arengu ja loovuse ristumispunktides terendavaid lahendusi ja tulevikuvisioone.

Konverentsi esinejate nimestikus on teiste seas Londoni esimene „öötsaar“ Amy Lamé, maailma saja loomingulisema ettevõtte hulka kuuluva Sound Diplomacy asutaja ja tegevjuht Shain Shapiro, Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar, Barbara Gessler Euroopa Komisjoni kultuuridirektoraadist, Eesti uus IT juht Siim Sikkut, Nordea Eesti juhatuse esimees Gerd Müller ning Telia Eesti juhatuse esimees Dan Strömberg. TMW konverentsi arutelusid modereerivad teiste seas rahvusvahelise kaliibriga ajakirjanikud Kate Connolly (Guardian), Damien McGuinness (BBC), Elisabeth Braw (Atlantic Council, Economist) ja John Robb (Louder Than War). Konverentsi 30 paneelil esineb kokku 87 kõnelejat ning konverentsile on tänaseks registreerunud 882 delegaati.

Konverentsipäeva planeerimiseks on soovitav kasutada My Schedule tööriista abi.

TMW konverentsi korraldavad Tallinn Music Week ja Music Estonia.

Konverentsi lavad sisustavad Norr11 ja Elke Mööbel.

TMW kahepäevasele konverentsile tagab pääsu TMW 2017 delegaadipass hinnaga 295 eurot. Delegaadiks registeeru siin.

Delegaadipass tagab lisaks TMW kahepäevasele konverentsile ja muusikafestivalile pääsu ka festivali delegaadibaaridesse ning registreerunud kontaktide andmebaasile.

Alates tänasest, 27. märtsist on TMW veebipoes müügil ka konverentsi ühepäeva-passid hinnaga 125 eurot.

Konverentsi ühepäevapass tagab pääsu kõikidele konverentsi paneelidele kas 31. märtsil või 1. aprillil. Konverentsi ühepäevapass ei kehti TMW muusikafestivali õhtustel kontsertidel ega teistel tasulistel üritustel.

TMW 2017 festivalipassid hinnaga 60 eurot on müügil TMW veebipoes. Festivalipass tagab sissepääsu kõikidesse TMW muusikaprogrammi kuuluvatesse klubidesse eeldusel, et vastav klubi ei ole välja müüdud. Kui klubi on välja müüdud, toimub publiku klubisse laskmine järjekorra alusel. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

Õhtuste kontsertide üksikpiletid on müügil Piletilevis.

Piiratud kogus TMW 2017 toetajapasse hinnaga 150 eurot on müügil TMW veebipoes. TMW toetajapass tagab eelisjärjekorras pääsu kõikidele TMW kontsertidele, sh TMW avakontserdile ning TMW delegaadibaaridesse ning pakub võimalust personaliseeritud programmisoovitusteks. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

Põhjamaade suurim uue muusika ja linnakultuuri festival TMW toimub 27. märtsist 2. aprillini Tallinnas. Lisaks õhtustele kontsertidele pealinna klubides ja konverentsile Nordic Hotel Forumis ning Vene Kultuurikeskuses toimuvad TMW raames tasuta pealelõunased „Linnalava“ kontserdid, vestlussari „TMW jutud”, linna mõnusamaid söögikohti tutvustav restoranifestival „TMW maitsed“, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kureeritud eriprogramm „TMW kunst“, Disainiturg, avalikku linnaruumi hõlmavad tegevused ning spetsiaalne laste- ja noorteprogramm.