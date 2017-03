"Vastavalt füüsika seadustele seguneb muusikaga ka iga ruumis toimuv vibreerimine": intervjuu A.Fruitiga

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Hetkel meeldib mulle kõige rohkem kuulata drum’n’bassi, footworki, jungle’it ja future beats muusikat tempovahemikus 160 ja 170 bpmi ning need muusikastiilid võtan ka endaga Tallinnasse kaasa.

CD, vinüül või striiming?

Minu meelest on CD-plaat andmekandjana muutunud hüljatud formaadiks ning sellel pole mingit võimalust taassündida nagu vinüülil. Vinüüli ei unustata kunagi, sest sellel on omapärane maagia. Raske plaadi ümbrisest väljatõmbamine, sellele nõela asetamine ning selle krabisemise kuulamine on puhas nauding. Ja vastavalt füüsika seadustele seguneb muusikaga ka iga ruumis toimuv vibreerimine, mis muudab heli veelgi külluslikumaks. Mulle meeldib vinüülimikse kuulata ja mängida, aga tüdrukul on vinüülikohvriga väga raske ringi reisida. Ja kahjuks antakse vaid väga väike osa mulle meeldivast muusikast välja vinüülina. Seega sobib striimimine mulle hetkel väga hästi.

Meeldivaim jook enne kontserti?

Sõltub olukorrast. Vahel on see lihtsalt klaas vett või kirsimahla, kuid hea atmosfääri ja seltskonnaga võib see olla ka klaas veini.

Viimase aja parim muusikaline elamus?

Eelmisel nädalal salvestasin one-shot'e kasutades vana hüljatud lifti ajamit. See asub hoone viimasel korrusel ning masina all on mitmeid auke kaablite jaoks, mis lisavad helile kauneid järelkajasid. Olin nii õnnelik, kui selle koha leidsin! Nüüd kasutan neid sämpleid trummisektsioonis.

Sa oled oma sõbraga üksikul saarel ja toit on otsas. Kas säilitad tsiviliseeritud inimese kombed või praed sõbra lõkke kohal?

Ma armastan oma sõpru ning mitte üheski hädaolukorras ei laseks ma neid ära praadida. Üksikul saarel viibides tahaksin ehitada väikese hüti ning leiutada taimedest ja juurikatest valmistatud maitsva supi retsepti.

Näide surematust bändist/muusikust.

Frédéric Chopin.

PC või Mac. Miks?

Kasutan juba pikka aega ainult Maci ja kui keegi palub mul PC-s teha midagi lihtsat, nagu näiteks „mine veebilehitsejasse“, tekib mul kohe väike paanikahoog. Kui naljad kõrvale jätta, siis eelistan Mac'i selle stabiilsema operatsioonisüsteemi pärast, kuigi vahel on kurb avastada, et mõned vajalikud pluginad töötavad vaid PC-ga.

Mis on kõige müstilisem asi, mis sinuga juhtunud on?

See pole päris teemasse, aga jah, müstilised asjad juhtuvad minuga regulaarselt.

Mis juhtub pärast surma?

Ma pole 100% kindel, aga kõige tõenäolisem on, et leiad end puhkamas väga kaunis kohas kuskil mägedes. Seal on järv ja männimets, suur ujumisbassein, tasuta joogid, maitsev toit ja kõikjale leviv wi-fi. Kohtad seal teisi lahedaid inimesi, kes on juba surnud (ainult neid, keda oled oma elus igatsenud) ning kes klatšivad teisi, allpool asuvaid inimesi.

Lemmik tulevikuühiskond.

Kogu tulevik eksisteerib minevikus, seega loodan, et inimkond analüüsib minevikku põhjalikult ja viib homsesse, kus ees ootavad lahedad tehnoloogiad ja võimalused, vaid parima. Nii saaksid kõik end lõpuks turvaliselt, rahulolevalt ja õnnelikult tunda.

Kas armuksid android?

Ei. Kui tal vaid oleks modulaarsünteesi võimalus.

