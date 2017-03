Tallinn Music Weekil luuakse festivalikülalistele valgustatud teekond ning antakse uus elu päevi näinud garaažidele

Alates neljapäevast, 30. märtsist muutub Balti jaamast Telliskivi Loomelinnakusse viiv Reisijate tänav kihavaks festivalialaks ainulaadsete valgusinstallatsioonide, muusikaelamuste ning nii päevaseid kui öiseid kulgejaid kosutava tänavatoiduga. Skulptor Elo Liivi juhendamisel EKA tudengite poolt valmivad Reisijate tänavale „Otsetee“ nimelised valgus- ja heliinstallatsioonid, mis loovad ligipääsu kujuteldavasse ruumidesse ja tasanditele. Muuhulgas näitavad teed loosungitega viidad ja helendavad portaalid ning plinkiva sisevalgustuse saab festivaliks ka ajalooline Telliskivi veetorn. Tänavat palistavale graffitiga kaetud tellisseinale luuakse 12-meetri pikkune valgusmaal, mis täidab teekonna erinevate värvidega ning haljasala servas asuva hoone seinal saab näha illusiooni taskulampidega liikuvatest nähtamatutest jalakäijatest.

Kunstnik Emer Värki poolt raudteejaama tunnelisse paigaldatavad valgus- ja videoinstallatsioonid hakkavad aga juhatama teed nädalavahetuse suurimale tantsumaratonile Balti Jaama Tunnel.

TMW rütmis tegutseb ka post-industriaalne Depoo toidutänav algupärastesse Moskva-Tallinn vagunitesse rajatud restoranist Peatus kuni kohvinautlejate meka Renard Coffe Shop’ini. Juba kolmapäeval, 30. märtsil korraldab Konteiner Baaris DJ-õhtu World Clinic plaadipoe pidaja Aivar Meos. Reedel, 31. märtsil ja laupäeval, 1. aprillil saab nautida muusikat nii Konteineri rõdul kui Peatuse terassil, kus plaate keerutavad teiste seas Eesti üks edukamaid house-muusika DJ-sid Dave Storm ja Estonian Funk Embassy esindajad ning kontertetteaste sooritab üleilma festivalilavadel karastunud Poola duo Coals. Depoo toidutänav seob ühtseks tervikuks ka Balti Jaama ootepaviljonis ja tunnelis reedest pühapäevani toimuva 30-tunnise reivi ning Loomelinnaku festivalikontsertide vahelise ala, kus nädalavahetusel kosutavad peolisi suurepärase öösöögiga nii vietnami köögiga Konteiner, pirukameister Ahjupala, fish’n’chipsi spets Päästke Willy ning esmaklassilise tänavatoiduga Peatus.



TMW 2016 Reisijate tänaval / Martin Ahven

TMW linnaruumi hõlmavate algatuste raames antakse täiesti uus elu Maakri 30 aadressil asuvatele nõuka-aegsetele garaažidele. EKA sisearhitektuuri, urbanistika, arhitektuuri ning tootedisaini tudengite ühisprojekti „Garaažihäkk“ raames avatakse nädalavahetuseks garaažiboksides mänguruum-pallimeri lastele ning kohale vurab ka Veg Machine toidutreiler ja pop-up baar Hulkur. Samuti avatakse garaažlas MTÜ Mondo projekti „Media4Development“ kestliku arengu eesmärke tutvustav fotonäitus, kus näeb kaadreid Ghana illegaalsetest kullakaevandustest, Nepali maavärina tagajärgedest, Afganistani tiigrihüppest ning paljust muust. Omalaadse pilkupüüdva maamärgina eksponeeritakse garaažikompleksi alal asuvas kasvuhoones ka aastakümnete vältel boksidesse kogunenud saladuslikku kraami.

Kogu tänavuse TMW üheks kõmulisemaks aktsiooniks tõtab aga kujuneda garaažla salakontsert, mille kohta lekitatakse teavet ööpäev enne toimumist ning kuhu aitab kohale tulla Uber. TMW finaalis, pühapäeval, 2. aprillil pakub Hulkur baar garaažlas kõikidele festivalimaratonist vintsutatutele kosutavat mahatulemis-toitu.​



TMW 2017 linnaruumi ettevalmistus Maakri 30 garaažlas / Patrik Tamm

TMW linnaruumi tegevuste eesmärgiks on äratada huvi, tõsta teadlikkust ning suunata tähelepanu linnaruumis toimuvatele protsessidele ning probleemidele, ärgitades inimesi mõtlema sellele, et linna areng on meie kõigi ühislooming ja kodanikena saame me linna loovalt ja vastutustundlikult kujundada. Koostöös MTÜ Ligipääsetavus Foorumiga on TMW tänavu edendamas erivajaduse inimeste ligipääsetavust festivalipaikadesse, samuti paigaldatakse festivali toimumiskohtadesse sisearhitektide Sille Pihlaku ja Siim Tuksami loodud nutika disainlahendusega prügisorteerimise konteinerid. Ka TMW avalik vestlussari „Jutud“ ning konverentsiprogramm pakub arutelusid kultuuriprügi sorteerimise vajalikkusest nutika linnaplaneerimiseni.