"Käi enne ära Nuustakul, siis vaata Pariisi poole": intervjuu Toomas Läätsiga

Lemmiktooraine

Kõik, mida Eesti loodus annab. Lemmiktooraine sõltub vastavast aastaajast - kõik, mida saab loodusest ise korjata. Varjane kevad annab esimesed võrsed - jänesekapsas, nurmenuku võrsed, karulauk, oblikas jne. Jaanipäev annab esimesed metsmaasikad ja kukeseened. Niimoodi hilissügiseni välja, kui metsast saab tuua viimased pohlad ja seened.

Toidufilosoofia

Käi enne ära Nuustakul, siis vaata Pariisi poole. Less is more – kvaliteetne ja kohalik tooraine eelkõige, selle otsimine, leidmine ja kasutamine.

Mida sööb inimene aastal 3000?

Kui hästi läheb, siis ikka koriluse poole. See on optimistlik lootus.

TMW erimenüü

Rebitud siga, Klausi Kimchi ja estragonimajo

Kauaküpsenud seakael vürtsidega, Klausi kimchi, krõbesai, estragonimajo

Hiiumaa haug ja soolarohi

Hiiumaa vete haug, kartuli-mädarõikapüree, salvei võikaste, äkiline kurk, soolarohi

Kohupiimapallid ja jogurti-mustsõstrajäätis

