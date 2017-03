"Soovin ühiskonda, kus kõigil oleksid soovitud vabadused": intervjuu Mord Fustangiga

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Viimasel ajal olen kuulanud palju Bonobo hiljutist albumit "Migration" – hea produktsioon, hea vibe. Samas ka palju videomängu Persona 5 soundtrack'i, mis koosneb peamiselt mõnusatest funk'i ja jazzi rütmidest, vägagi meeldejääv. Kõige rohkem muljet on avaldanud hiljuti Mike Oldfieldi uusim "Return to Ommadawn" – lihtsalt parim. Rahustav ja meeldejääv, tekitab tunde nagu Frodo oleks oma pika ja raske teekonna läbinud ning tagasi "Maakonnas".

CD, vinüül või striiming?

Ma valiksin justkui neljanda variandi – digitaalsed FLAC/WAV failid kõvakettal/SD-kaardil. Ei meeldi striiming kvaliteedi pärast (Spotify...), ja pidev internetiühendus lihtsalt idee pärast juba ei meedi, kuigi nii Spotify kui Tidal lubavad salvestada lugusid oma device'le. CD-sid olen endiselt ostnud, aga väga harva ja ainult albumeid, mis väga väga meeldivad – mul ei ole nendeks lihtsalt ruumi.

Meeldivaim jook enne kontserti.

RedBull või Corona Extra.

Viimase aja parim muusikaline elamus.

Väljas ei ole ma viimastel kuudel käinud, seega ühtegi välielamust ei ole, kuid meenub Mike Oldfield'i DVD "Live at Montreux 1981", mida vaatasin hiljuti. Veider näha teda nii noore ja närvilisena.

Sa oled oma sõbraga üksikul saarel ja toit on otsas. Kas säilitad tsiviliseeritud inimese kombed või praed sõbra lõkke kohal?

Hea küsimus. Pigem lõbustaks üksteist ja läheks koos toitu otsima. Kaks pead on ikka kaks pead, äkki mõtleb midagi välja.

Näide surematust bändist/muusikust.

Michael Jackson.

PC või Mac. Miks?

Mõlemad. Igapäevases kasutuses on Mac mugavam ja mõnes mõttes ehk stiilsem, kuid tahes tahtmata on hetki, kus ei saa üle ega ümber Windowsi kasutamisest, kas siis tingituna mingi spetsiifilise device'i driveri olemasolu puudumisest Mac-il või enda paremast oskusest PC-l tänu aastatepikkusele treeningule lapsepõlves.

Mis on kõige müstilisem asi, mis sinuga juhtunud on?

Mängisin kord 1998. aastal välja tulnud The X-Files mängu, see oli üpris müstiline. PC versioon on 7 plaadi peal. Müstika.

Mis saab pärast surma?

Jälle hea küsimus. Me respawn-ime.

Lemmik tulevikuühiskond.

Raske öelda. Praegusel ajal, kus kõik inimesed on justkui kinnitatud internetikeskkonda (Facebook, Twitter jne.), kaldun arvama, et parim tulevikuühiskond oleks miski, mis põhineb (lähi-)minevikul. Offline is the new luxury. Ma nõustun 100%, et kui me kõik oleksime ühenduses ja avaldaksime oma mõtteid vabalt, siis ei eksisteeriks kuritegevust, ühiskond areneks kiiremini jne. Aga see ei ole vabadus ja individuaalne mõtlemine kannatab juba praegu. Me ei pea kõik tahtma samu asju (nii materiaalses mõttes kui elult). Soovin ühiskonda, kus kõigil oleksid soovitud vabadused.

Kas armuksid androidi?

Vahel on mul tunne, et see on juba juhtunud. Aga ma arvan küll. Me räägime siinkohal seksika välimusega naisrobotist, eksju? Mitte nutitelefonist. Kuigi ma olen kindel, et eksisteerib indiviide, kes on oma lustikummutisse armunud.

Mord Fustang esineb 2. aprillil kell 1.15 Club Hollywoodis Weekend Festival Baltic klubiõhtu raames. Liitu üritusega siin.