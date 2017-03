Eesti aasta muusikatootja kategooria nominendid räägivad

„Aasta muusikatootja” kategoorias saab reglemendi järgi kandideerida Eestis fonogrammitootjana tegutsev isik. See on industry-slängist kaugel olevale ilmselt üpris väheütlev, aga isegi kui fonogrammitootja tõlkida üldistavalt plaadifirmaks, siis ei heida seegi nominentide tegevusulatusele täpsemat valgust. Seetõttu proovisime kaardistada, mida selle valdkonna ja just käesoleva aasta nominendid endast kujutavad. Selleks vestlesime Henry Kõrvitsa (Legendaarne Records), Margus Varuski (Universal Music Baltics) ja Fred Kriegeriga (Star Management).

Kui Star Managementi võib pidada pigem suureks ja Universal Music Baltics’it lausa väga suureks tegijaks, on Legendaarne Records Henry hinnangul pigem abipakkumine sõpradele ja toredatele inimestele, kel kihk anda välja plaat. Eelduseks on muidugi see, et muusika peab olema äge. „Kui on meie nimi peal, siis see asi peab mingis mõttes hea olema,“ tunnistab Henry. „Nüüd viimastel aastatel olen ka ise ringi vaadanud, valinud kedagi ise välja. Heaks näiteks on 5miinust. Neile lähenesin kuskil peol ise ja ütlesin, et kuulge äge lugu, kas plaati ei tahaks välja anda.“ Lisaks plaadi väljaandmisele aitab Legendaarne Records artisti nõu ja jõuga, kui vaja. Pärast majandatakse digiõigustega jm. Ka lepitakse kokku plaadiesitluskontserdid, aga sealt edasi hakkab artist oma elu elama ja sinna Legendaarne Records enam väga ei sekku.

Eelmisel aastal andis Legendaarne Records välja kaks plaati - Beebilõust ja 5miinust. Henry hinnangul kulus suurem osa aurust hoopis uuele veebilehele ja kogu vana kataloogi arhiveerimisele, mida hakati ostma tänu sellele, et uus platvorm on veebis olemas. „Ja okei-okei, Genka kogumik tuli ka eelmisel aasta välja,“ muheleb Henry.

Star Management tegeleb seevastu üldjuhul aga vaid artistidega, kellega neil on 360-kraadi kokkulepped. See tähendab, et absoluutselt kõike tehakse koos artistiga – kasvatakse, õpitakse, salvestatakse, antakse välja, levitatakse, isegi kontserdid organiseeritakse ühiselt. Tänapäeval ei ole Fred Kriegeri hinnangul vähemalt kohalikul turul ainult fonogrammitootjana või plaadifirmana tegutsemine põhjendatud. „Võib muidugi ka näiteks ainult esinemistega tegeleda, aga kuna me ikkagi tahame kaasa rääkida artistide kujunemisel, siis 360-kraadi mudel tundub meile kõige sobivam.“

Star Managemendil on aktiivseid artiste hetkel neli – Elina Born, Beyond Beyond, Traffic ja Karl Erik Taukar. Fredi hinnangul oli eelmine aasta kõige aktiivsem kahtlemata just Karl-Erik Taukariga, kellel ilmus uus album ja kes annab täna kõige rohkem esinemisi – aastas kokku umbes 150 kontserti ja nii juba mitu aastat järjest.

Samamoodi tegutseb 360-kraadi kokkulepetega Universal Music Baltics. Samas tunnistab Margus Varusk, et neil on väga erineva lepinguvormiga artiste. On ka neid, kelle plaadile pannakse külge vaid oma märk ja öeldakse, et on jube kihvt. Ja nende kahe äärmuse vahele jääb suur hulk kõiki teisi variante. „Näiteks oleme me teinud ka selliseid koostöövariante, kus oleme mingites singlites osalised. Õigemini mitte osalised, vaid osanikud,“ seletab Margus.

Mingi füüsilise albumini - CD, vinüül, kassett – jõudis Universal Music Baltics eelmisel aastal kokku kolme artistiga – Jüri Pootsman, Metsakutsu, Metsatöllu kogumik. Üksikuid singleid oli aga oluliselt rohkem. „Tegemist on ikka olnud omajagu,“ tunnistab Margus.

