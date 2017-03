Kuidas veeta seitse päeva planeedil TMW

E, 27.03

Alusta nädalat keskpäeval TMW pop-up restoranis Disaini- ja arhitektuurigaleriis, kus võõrustajaks Hiiumaa soul-food resto Ungru. Klooni end, et jõuda veel veerandsajasse „TMW maitsed“ söögipaika. Kell 16.30 põika Ülemiste Citysse restorani Juur Mauno Meesiti minimalistlik-minoorsete laulude rüppe. Kell 17.00 tule tagasi pop-up staapi nädala esimesele „TMW jutud“ vestlusringile, kus Baltikumi muusikaloo asjatundjad Anne Ermist Artemi Troitskini räägivad Eesti ja Läti levimuusika skenede arengukõveratest alates 1960ndaist. Jätka kell 18.30 kohvikus Must Puudel ESTCube’i kosmosetehnoloogia ja kunsti utoopiate kohtumisalal ristuval debatil „Kui Maalt lahkume, mis saab ilust?“ ja lõpeta oma esimene festivalipäev kell 21:00 Kino Sõpruses Nick Cave’i albumi „Skeleton Tree“ loomise tagamaid avava dokkfilmiga "One More Time with Feeling".

T, 28.03

Alusta päeva Telliskivis Renard Coffee Shopis, kus pakutakse linna parimat kohvivalikut otse Põhjamaade käsitööröstikodadest. Proovi ka Kopli tänava Burger Boxi aasiapärase hingamisega kimchit – kui veab, siis kostitab sealne chef de cuisine ehk pealinna underground-müraroki legendi Zahir boss Tambet sind ka spets lingoga: „Cash only and let’s get weird!“. Kell 17.00 tule TMW pop-up restosse, kus vesteldakse kultuuri ja kultuse piiride ning fänninänni ja muusikakandjate kestlikkuse teemadel. Teisipäeva teine pool kuulugu kunstile – Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja TMW hoiavad linna galeriide uksi lahti kuni hiliste õhtutundideni. Muuhulgas saad osaleda „Via Baltic“ näituse avamisel Okapi galeriis, külastada viimast päeva Mall Nukke rahvusromantilist väljapanekut Haus galeriis ning tutvuda rahvusvaheliste näitustega EKA, Vaal ja Temnikova & Kasela galeriides.

Mäng kolmevärvilistega III, Mall Nukke

K, 29.03

Kell 13:00 siirdu Viru Keskusse, kus tasuta Linnalava kava avab žanripiire pilbastava dj-setiga ilmakuulus dirigent Kristjan Järvi, keda saadavad beatboxi maailmameister Bellatrix ning räppar Di. J. NoizePunk. Jätka turgutavat muusikatuuri kell 16.00 Tatari tn Uuskasutuskeskuses, kus noorteprogrammi tähe all astuvad üles nii poistebänd Beyond Beyond kui teismeline kunsträppar EiK. Kui sind huvitavad elutähtsad küsimused nagu see, kas progress tähendab rohkem toota, kuna kõik kasvab igavesti, siis mine kell 17.00 pop-up restosse ja saa „Jutud“ sessioonil teada, kuidas süües maailma muuta. Tunnikese pärast saadki süües maailma muuta Vaba Lava söögipaigas Kärbes Kitchen & Bar, kus kokk Peeter Pihel pakub õhtueinet kaubanduskeskuste poolt prügiks tunnistatud toiduainetest. Igalt ostetud õhtusöögilt annetatakse 5 eurot Eesti Toidupanga heategevusalgatusele „Lapsed söönuks“.

N, 30.03

Festival on täies hoos ning eriti hoogne tegevus käib juunioride liigas! Kell 13.15 algavad lõbusad töötoad lastele Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus õpitakse lihtsate võtetega tegema muusikat ning heliinstallatsiooni, kergitatakse katet rütmimaailma ja DJ-töö saladustelt jne. Kell 14.00 avab kõikidele huvilistele uksed Nordic Hotel Forumi luksuslikem sviit, kus teiste seas lööb laulu lahti ''lahtise peaga ahvinäoga poiss'' Indrek Spungin. Kell 17.00 räägib Z-generatsioon Kultuuriklubis Kelm suud puhtaks vestlusringil „Noorte Jutud“, millele järgneb sealsamas noortepidu „Tuled Peale!“, rütmi tagamas teiste seas glitch-hop'i produtsent eq. Samal ajal algab Kultuurikatlas TMW ametlik avakontsert „Radio Head Rewritten“, kus Kristjan Järvi juhatusel kõlab nii Steve Reichi muusika kui maailma parim beatbox. Järvi & Co show järgse peo melogurmee koostisosadeks on aga näiteks šotlasest unelmpopi meister C Duncan, Soome hüpno-räppar View, Einstürzende Neubauteni mees Alexander Hacke koos Danielle de Picciottoga, folk-stilist Maarja Nuut koos Hendrik Kaljujärvega, post-pop skaut Mart Avi jt. Vähemalt sama eesrindlikud kavad on ka KuKu kunstiklubi Paranoia õhtul, Von Krahli Made in Canada peol ja Kino Sõpruse Birdeye Entertainmenti laval.