"Mul on majatäis CD-plaate ja vinüüle ning ma striimin kogu aeg": intervjuu Astrid Swaniga

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Hiljutin lõpetasin oma uue albumi, seega ausalt öeldes olen seda kõige rohkem kuulanud. Kuna on ilmselge, et ma olin sunnitud seda kuulama, siis jaanuaris kuulasin ma kõige rohkem Teenage Fanclubi esimest albumit, Lady Gaga uut albumit ja palju vana kraami, mis viisid mu mõtted eemale sellest, et mu plaat võib valmis olla ja ma ei oska seda enam paremaks teha.

CD, vinüül või striiming?

Haha, mind on see vaidlus nii ära tüüdanud. Mul on majatäis CD-plaate ja vinüüle ning ma striimin kogu aeg.

Meeldivaim jook enne kontserti?

Mulle meeldiks juua mullivett ja veini, kuid nad ei aita heale kontserdile kaasa, seega lepin vaid veega ja joon vahel liiga palju halba kohvi.

Viimase aja parim muusikaline elamus?

Teiste muusikutega koos mängimine. See on maagiline. Eelmise sügisel andsin kontserdi koos Jimi Tenoriga ja nüüd teeme proove minu uue bändiga ning see on väga tore. Hiljuti nägin Davood Sarkoshi laivi ja see oli emotsionaalselt väga liigutav.

Sa oled oma sõbraga üksikul saarel ja toit on otsas. Kas säilitad tsiviliseeritud inimese kombed või praed sõbra lõkke kohal?

Ma olen intelligentne. Mõtleme midagi välja, mida süüa. Meres leidub alati midagi. Sõbra söömine on valik, mida ma kunagi ei teeks.

Näide surematust bändist/muusikust.

Õnneks pole mitte keegi surematu. Mitte veel. Aga tänapäevasest muusikast sooviksin edasi pärandada Chici, mis oleks otsekui tuleviku Mozart 500 aasta pärast.

PC või Mac. Miks?

Mac, sest see on kasutajasõbralik ja hea disainiga. Ma ei teagi, kuidas PC-d kasutada. Kuid ma muretsen tõeliselt tehnoloogia ebaeetilise tootmise pärast.

Mis on kõige müstilisem asi, mis sinuga juhtunud on?

Sain lapse. Nüüd saan tema lugusid kuulata.

Mis juhtub pärast surma?

Ma tõesti loodan, et mitte midagi. Tõesti. Palun, palun, las see olla vaikne tühjus. Ma tõesti kardan, et pärast surma on olemas mingi teadlikkus, vastutus ja jätkumine. See oleks ju kurnav.

Lemmik tulevikuühiskond.

Ühiskond, kus on üle saadud üleilmsest ebavõrdsusest, kaupade ja privileegide ebaõiglasest jaotusest ning hirmul põhinevast poliitikast. Ma usun tulevikuinimeste headusesse.

Kas armuksid androidi?

Ma ei suudaks armuda telefoni operatsioonisüsteemi, kuid võib-olla suudaksin armuda robotisse. Teatud moel on mul soojad tunded oma sülearvuti, iPhone'i ja iPad'i vastu.

Astrid Swan esineb 1. aprillil kell 14.00 disainiagentuuris Velvet ja kell 21.00 kinos Sõprus Positivus festivali ja ILY Records'i laval. Rohkem infot ürituse kohta leiad siit.