"Teeksime üksikul saarel pulkadest ja kividest muusikariistu": intervjuu Lucidvox'iga

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Сrows An Wra, Flamingods, Show Me The Body, Hiatus Kaiyote, Sister Crayon, Cinematic Orchestra.

CD, vinüül või striiming?

Kõik!

Meeldivaim jook enne kontserti?

Viski koolaga.

Viimase aja parim muusikaline elamus?

Meie suur ringreis läbi Venemaa lõunaosa linnade. Kohtasime nii palju huvitavaid inimesi ja erinevaid meeleolusid.

Sa oled oma sõbraga üksikul saarel ja toit on otsas. Kas säilitad tsiviliseeritud inimese kombed või praed sõbra lõkke kohal?

Tõenäoliselt jääksime rahulikuks ja oleksime loovad. Kõigepealt sööksime praetud banaane ja prooviksime pulkadest ja kividest muusikariistu teha.

Näide surematust bändist/muusikust.

Nirvana, David Bowie, Led Zeppelin – nende lähenemised olid nii uuenduslikud, et me kõik kasutame nende ideid ja saunde siiamaani.

PC või Mac. Miks?

Kindlasti Mac, sest pärast selle proovimist ei soovi sa kunagi PC juurde naasta.

Mis on kõige müstilisem asi, mis teiega juhtunud on?

Nadia kuulis kunagi oma korteris enda sugulase samme, kuigi ta sugulane oli juba tükk aega surnud olnud.

Mis juhtub pärast surma?

Loodetavasti ootab meid ees uus elu uues kehas.

Lemmik tulevikuühiskond.

Puutumata loodus, nagu Avataris, kus on kõigile palju puhast vett. Seal on rahu, armastus ja masinad, mis telepordivad meid ükskõik kuhu.

Lucidvox esineb reede, 31. märtsi öösel Mustpeade Majas Üle Heli x Nonclassical x Japan Sound Portrait õhtul kell 00.30. Rohkem infot ürituse kohta leiad siit.