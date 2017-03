"Olen valmis olema nädala Eesti aukodanik": intervjuu Joel Sarakulaga

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Adrian Younge.

CD, vinüül või striiming?

Vinüül!

Meeldivaim jook enne kontserti?

Kohv.

Viimase aja parim muusikaline elamus?

Esinesin jaanuaris täiesti väljamüüdud kontserdil Berliini Monarchis. Kolm Eesti tüdrukut, kes kontserdil olid, olid mu perekonnanime tõttu täiesti veendunud, et olen eestlane. Ma ei ole eestlane, kuid usun, et see on Tallinn Music Weeki jaoks hea enne – olen valmis olema nädala Eesti aukodanik!

Sa oled oma sõbraga üksikul saarel ja toit on otsas. Kas säilitad tsiviliseeritud inimese kombed või praed sõbra lõkke kohal?

Olen taimetoitlane.

Näide surematust bändist/muusikust.

Bach.

PC või Mac. Miks?

Pliiats ja paber. Mulle ei meeldi ülespuhutud brändid.

Mis on kõige müstilisem asi, mis sinuga juhtunud on?

Olin kaunil ja päikeselisel Kariibi mere saarel St. Maarten püsiesineja. Äkki tekkisid mul paanikahood ning nägin nägemusi enda surmast – ja tavaliselt mul selliseid asju ei juhtu. Järgmisel ööl rööviti mult relva ähvardusel auto ja mul oli õnne, et pääsesin sellest terve nahaga. See on ainuke kord, kui mul on eelaimus olnud.

Mis juhtub pärast surma?

Oled püsiesineja kaunil ja päikeselisel Kariibi mere saarel St. Maarten.

Lemmik tulevikuühiskond.

Mu lemmik ulmefilm on Blade Runner, kuid ma pole kindel, kas ma tegelikult tahaksin sellises ühiskonnas elada.

Kas armuksid androidi?

Tulevikus on kõik võimalik.

Joel Sarakula esineb 1. aprillil kell 13.45 Viru Keskuse linnalaval ning 2. aprilli südaööl Kuku Klubis. Rohkem infot esinemiste kohta leiad siit ja siit.