Tallinn Music Weeki raames toimub üle saja tasuta kontserdi Uuskasutuskeskusest hotellisviidini

„Linnalava“ programm lükatakse käima kolmapäeval, 29. märtsil kell 13.00 Viru Keskuse aatriumis dirigent Kristjan Järvi dj-setiga koos beatboxi maailmameistri Bellatrix’i ning nüüdismuusiku ja räppari Gene Pritskeri ehk Di. J. NoizePunk’iga, millele järgneb Kadri Voorandi, Jaak Sooääre, Liisi Koiksoni ja Paul Danieli pärimusmuusikat improdžässi võtmes tõlgendav etteaste. Viru Keskuses toimub kolmapäevast laupäevani kokku ligi 20 kontserti ning esinejaid jagub mehhiko kultuuripärandit ja progerocki sulandavast The Mariachi Ghost’ist ja Bahreini multi-instrumentalistide kambast The Flamingods „Eesti oma Eminemiks“ tituleeritud räppar Azmani. 27. märtsist 1. aprillini on Viru Keskuse aatriumis avatud ka TMW infopunkt, kus vahetatakse festivalipasse käepaelte vastu ja jagatakse programmi alast infot.

TMW koduhotelli Nordic Hotel Forumi sviidis esinevad neljapäeva, 30. märtsi pärastlõunal punkpoeedist elu- ja etenduskunstnik Indrek Spungin ja indierocki bändid Go Away Bird ning Frankie Animal.

Käesoleva laste ja noorte kultuuriaasta raames leiab TMW kavast esmakordselt ka spetsiaalselt lastele ja noortele mõeldud tegevusi. Kolmapäeva, 29. märtsi pärastlõunal kureerivad TLÜ Õpilasakadeemia noored linnalava kontserti Tatari tänava Uuskasutuskeskuses, kus astuvad üles poistebänd Beyond Beyond, Noortebändi konkursi võitjast indiefolgi grupp The Notes ning Z-generatsiooni tegijamaid indierocki punte The Boondocks. Laupäeval, 1. aprillil Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuval perepäeval esinevad akustiliste kontsertidega nii meie folkmuusik Mari Kalkun kui Gruusia instrumentaalansambel Four Lines. Solaris Keskuses avatakse lausa kaks linnalava – Apollo raamatupoes ja ostukeskuse esinduskohvikus Café Mademoiselle –, kus teiste seas esinevad Kanada kolledžiraadio hip-hop'i tabelite valitseja Def3 ja Rootsi trubaduur Albert af Ekenstam.

Uute linnalavadena on tänavu lisaks Uuskasutuskeskusele ja Eesti Lastekirjanduse Keskusele kaasatud mitmeid eripalgelisi paiku üle linna. Tallinna Botaanikaia palmimaja troopilises miljöös kuuleb nii värvika huumori ja paksude biitidega laetud Islandi räpiduot Úlfur Úlfurit, meie noort kunsträppärit EiK’i, Soome klaverikunstnikku Project Vainiollat kui Poola juke muusika tähtprodutsenti Rhythm Babooni. Hubases raamatupoekeses Puänt pakuvad mitmekülgseid muusikalisi elamusi viiuldaja Midori Komachi ja audiovisuaalkunstnik abirdwhale Jaapanist ning laulja-lugudekirjutaja ja kodanikuaktivist Moddi Norrast. Tartu maanteel asuva kinnisvarabüroo Endover linnavaatega kontoris esinevad teiste seas prantsuse souljazzi duo Debra Shaw ja Moskva neosoul-poeet БЦХ. Telliskivi loomelinnaku leivakojas Muhu Pagarid astuvad üles laulja-laulukirjutaja Lepatriinu ning „Islandi punase mehena" kõmu tekitanud elektroonikavõlur Shtuby. Kadrioru hubases restoranis Riis saab aasia toidu kõrvale nautida eksootilisi kõlavärve Su—Mu maailma- ja tantsumuusika biitidest prantsuse bändi Jumo abstraktsete elektro-helideni. TMW tänavuse veebikodu looja, disainibüroo Velvet kontoris astuvad teiste seas lavale funksoul grupp Ashilevi ning Soome laulja-laulukirjutaja Astrid Swan.

TMW linnalavakontserdid toimuvad ka Kopli poolsaare otsas asuvas klassitsistliku arhitektuuriga disainimajas Signature House, kus teiste seas esinevad tuntud šoti multi-instrumentalist C Duncan ja Soome spirituaalne shoegazer Mikko Joensuu.

Nagu eelmisel aastal, kolib TMW ka tänavu õue – Musumäele raadiojaama MyHits kureeritud välilavale, kus astuvad üles BBC Music poolt üheks tänavuseks tähelepanuväärsemaks uustulnukaks nimetatud elektroonikaprodutsent Draper, Eesti Muusikaauhindadel parima hiphop-albumi auhinna võitnud räppar Metsakutsu ja poistebänd Beyond Beyond.