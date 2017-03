"Ma loodan, et tulevikuühiskond on multikultuurne ja ühendatud": intervjuu Hauschkaga

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Olen viimasel ajal kuulanud ühte bändi Noga Erez, kes on mu plaadifirma City Slang all. Tal on väga lahe saund.

CD, vinüül või striiming?

Vinüülid ja mp3'ed.

Meeldivaim jook enne kontserti.

Õlu.

Viimase aja parim muusikaline elamus.

Kuulasin Müncheni Filharmoonilise Orkestri esituses Arnold Schönbergi Begleitmusik zu einer Lichtspielszene Op. 34 ja Aleksandr Skrjabini "Prometheus: tule poeem".

Sa oled oma sõbraga üksikul saarel ja toit on otsas. Kas säilitad tsiviliseeritud inimese kombed või praed sõbra lõkke kohal?

Ma arvan, et ma sooviksin jääda tsiviliseerituks, aga nagu me teame mitmetest dokumentaalidest, siis on see vaid aja küsimus.

Näide surematust bändist/muusikust.

David Bowie, Johann Sebastian Bach, John Lennon.

PC või Mac. Miks?

Mac, sest mul on palju ühendatud seadmeid ja ühel platformil olla on lihtsam.

Mis on kõige müstilisem asi, mis sinuga juhtunud on?

Ma arvan, et mu elu on üldiselt üks müstiline asi, sest see liigub äärmusest äärmusesse ja on väga etteaimamatu. Seega ma näen seda kogu aeg ühe suure müsteeriumina.

Mis saab pärast surma?

Ma sooviksin, et saaksin elada mõnes teises ajas, või paradiisis, aga ma hakkan vaikselt aru saama, et ma peaks andma endast siin Maal olles parima, sest pärast surma ei pruugi midagi olla.

Lemmik tulevikuühiskond.

Ma loodan, et tulevikuühiskond on multikultuurne ja ühendatud. Ma ei näe mingit mõtet minna tagasi aega, kus kiri jõudis inimeseni 6 nädalaga. Maailm on väike ja meil on üksteisele palju anda. Ma arvan, et religioon ei tohiks inimesi eraldada – see peaks hoopis aitama meil üksteisega koos elada.

Kas armuksid androidi?

Ma ei ole ühtegi veel kohanud ja ma olen abielus vaimustava naisega. Seega võibolla järgmises elus.

Hauschka esineb 31. märtsil Mustpeade Majas Üle Heli x Nonclassical x Japan Sound Portrait õhtul kell 20.00. Rohkem infot ürituse kohta leiad siit.