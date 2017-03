"Kasutan alati parimat kohalikku toorainet": intervjuu Swapan Kumar Mitraga

Lemmiktooraine ja miks?

Minu lemmik tooraineks on kohalikud värsked juurviljad, sest need on tervislikud ja maitsevad suurepäraselt.

Toidufilosoofia.

Minu toit valmib traditsiooniliste retseptide järgi ja kasutan selleks alati parimat kohalikku toorainet.

Mida sööb inimene aastal 3000?

Arvan, et rohkem taimset päritolu toitu.

Milliseid artiste plaanid TMW raames näha?

Curly Strings, Põhja Konn, Sooäär, Trad.Attack!.

Tutvu "TMW Maitsed" programmiga lähemalt siin.