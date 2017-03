"Ma ei söö midagi, milles on veri ja hing": intervjuu Jennie Abrahamsoniga

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Rootsi artisti Algesten, kes just avaldas oma debüütalbumi, olles varem laulnud erinevates bändides. Hea plaat!

CD, vinüül või striiming?

Hmm, nii vinüülid kui striimimine. Vinüülid, sest ma armastan neid ja striimimine, sest ma teen seda.

Meeldivaim jook enne kontserti.

Tavaliselt lihtsalt tee või vesi. Vahel võtan ka klaasi punast veini, aga mitte nii palju, et ma uimaseks muutuks. Erilistel puhkudel, kui on juba päris hilja või kui ma olen väsinud või närvis, siis aitab ka pits viina. Aga seda juhtub pigem harva.

Viimase aja parim muusikaline elamus.

Üks mu sõber, kes mängib klahve, avaldas just oma sooloprojekti ning ma kuulsin hiljuti tema lugu ja vaatasin selle videot esimest korda. See oli nii ilus, et ma hakkasin lihtsalt nutma. See oli sügavalt liigutav. Tema artistinimi on Barbelle ja loo nimi “Never Too Much”.

Sa oled oma sõbraga üksikul saarel ja toit on otsas. Kas säilitad tsiviliseeritud inimese kombed või praed sõbra lõkke kohal?

Haha, ma ei praeks kedagi. Ma olen lapsest saati taimetoitlane olnud ja mulle ei meeldi süüa midagi, milles on veri ja hing. Ma arvan, et ma pigem nälgiks kui sööks oma sõpra.

Näide surematust bändist/muusikust.

Bowie. Bach. Michael Jackson. Issand, neid on nii palju!

PC või Mac. Miks?

Ma ei ole tegelikult kunagi PC-d kasutanud ega nendega harjunud. Kõik koolid, kus ma olen käinud ja kõik töökohad, kus ma olen töötanud, on Mac'e kasutanud. Mu esimene arvuti oli samuti Mac. Ma olen neid kirunud päris palju, aga PC-le üle minemine tundub liiga keeruline. Eks see vist olegi nende mõte.

Mis on kõige müstilisem asi, mis sinuga juhtunud on?

Võibolla see, kui mu suur õde teadis, et ma olen haiglas, ilma, et ma oleksin seda kellelegi öelnud. Ta oli juba kodust välja kolinud ja elas teises linnas. Mul juhtus suusatades õnnetus ning pidin kiirabiga haiglasse minema. Mu õel oli mingi sisetunne ja ta helistas haiglasse, et küsida, kas ma olen seal. Keegi polnud talle midagi öelnud.

Mis saab pärast surma?

Ma arvan, et mingit sorti "taevas" on olemas. Või teine dimensioon.

Lemmik tulevikuühiskond.

Selline, kus oleks võimalik ennast kuhuiganes teleporteerida. See oleks nii praktiline. See muudaks paljusid asju, võibolla mitte alati paremaks, aga siiski.

Kas armuksid androidi?

Haha, seda ma veel ei tea. See tundub kuidagi külm. Mulle meeldivad inimesed.

Jennie Abrahamson esineb Tallinn Music Weeki raames 30. märtsil kohvik Sinilinnus Birdeye Entertainment laval kell 20.00. Rohkem infot ürituse kohta leiad siit.