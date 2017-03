Tallinn Music Weeki ajal täitub ajalooline Balti jaama reisijatepaviljon tulevikuhelidega

Reedest, 31. märtsist kuni pühapäeva, 2. aprillini muutuvad Balti Jaama paviljon ning tunnel audiovisuaalseid elamusi, toorest biiti ja värsket verd tulvil technoklubiks, mille programmi kureerivad peosarjad AUX, MÜRK ja ISOLA. Kolmkümmend tundi kestva maratonpeo esinejate nimestikus on nii kohaliku underground'i tegijaimad DJ'd kui põneva ja otsingulise kõlaga produtsendid lähiriikidest ning üleilma muusikaväljalt. Teiste seas saabuvad Tallinna plaadifirma Hessel Audio au ja uhkus Pearson Sound ja salapärane techno produtsent SNTS Saksamaalt.

Balti Jaama Tunneli peomaratoni avab reedel, 31. märtsil kell 21.00 baleaari biiti psühhedeeliaga ristav Su—Mu. Teiste seas kuuleb reedel ka Euroopa house muusika müüdiks ja hästihoitud saladuseks kutsutud Soome produtsenti Jori Hulkkoneni ning varaste hommikutundideni kestva peo üheks oodatuimaks esinejaks on Ühendkuningriigi uuendusliku tantsumuusika tunnusnimest DJ Pearson Sound.

Laupäeval, 1. aprillil taasavatakse klubi juba kell 16.00 kohaliku teknoskene ühe tugevaima kaubamärgi MÜRK peoga, mis esitleb Tallinna keldrites ja garaažides iganädalaselt tummiseid ja tumedaid helisid levitavate kohalike lemmikute kõrval ka plaadifirmade Etherwerks ning Aethers Series vedajat Hannu Ikola’t Soomest.

Südaööl algab Tallinn Music Weeki ametlik järelpidu ISOLA, mis ühendab omavahel muusika, moe ja visuaalkunsti. Järelpeo keskmes on salapärane pea-maas-mask-ees ambient techno produtsent SNTS Saksamaalt, kelle varjatud identideedi taga on lihtne soov lasta muusikal enda eest rääkida.

Balti Jaama Tunnel on täiuslik audiovisuaalne kogemus, mille valgus- ja videokunstnik on Emer Värk.

Balti Jaama Tunnel Facebookis

Üksipiletid hinnaga 10 eurot Balti Jaama Tunnel peole on müügil Piletilevis.

Sissepääsu peole tagavad ka TMW passid.

TMW 2017 festivalipassid hinnaga 60 eurot on müügil TMW veebipoes. Festivalipass tagab sissepääsu kõikidesse TMW muusikaprogrammi kuuluvatesse klubidesse eeldusel, et vastav klubi ei ole välja müüdud. Kui klubi on välja müüdud, toimub publiku klubisse laskmine järjekorra alusel. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

Piiratud kogus TMW 2017 toetajapasse hinnaga 150 eurot on müügil TMW veebipoes. TMW toetajapass tagab eelisjärjekorras pääsu kõikidele TMW kontsertidele, sh TMW avakontserdile ning TMW delegaadibaaridesse ning pakub võimalust personaliseeritud programmisoovitusteks. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

TMW 2017 delegaadipass on kuni 19. märtsini müügil hinnaga 250 eurot (alates 20. märtsist 295 eurot) TMW veebipoes. Delegaadipass tagab lisaks muusikafestivalile pääsu 31. märtsist 1. aprillini toimuvale TMW konverentsile ja delegaadibaaridesse ning registreerunud kontaktide andmebaasile.

Üha uusi maitseid ja värve omandava linnafestivali Talinn Music Week kavasse on tänavu lisaks muusikaprogrammile ja loovtööstuse konverentsile kaasatud restoraniprogramm „TMW maitsed“, vestluste sari „TMW jutud“, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kureeritud kunstiprogramm. avalikku linnaruumi hõlmav arhitektoonika projekt, piirkonna põnevaimat disaini tutvustav Disainiturg ning esmakordselt ka spetsiaalne laste- ja noorteprogramm. 27. märtsist 2. aprillini toimuva festivali siduvaks teemaks on jätkusuutlik areng ning sellega seotud valdkonnad keskkonnasäästlikkusest linnaarenguni ja kogukondade ühendamisest võrdõiguslikkuse edendamiseni.

TMW 2017 esitleja on Nordea pank, peatoetajad Telia ja Spotify, Nordic Hotel Forum, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus / Visit Estonia ja Eesti Meedia, partnerid ja toetajad Uber, Viru Keskus, Telliskivi Loomelinnak, Solaris, Music Estonia, Tuborg, LaMuu, Fritz Kola, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Ettevõtlusamet jt. Laste ja noorteprogrammile panevad lisaks õla alla ka Laste ja noorte kultuuriaasta “Mina ka!” ning Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Tallinn Music Weeki rahvusvahelisi tegevusi, mille eesmärk on tutvustada Eestit kui atraktiivset sihtkohta muusika- ja kultuurihuvilistele, toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.