Tallinn Music Weeki laste- ja noorteprogramm pakub loovaid töötube lastele ning noorte korraldatud kontserte ja avalikke vestlusi

Juba üheksandat korda aset leidva festivali programmis on tänavu ka spetsiaalselt lastele ja noortele mõeldud tegevusi. Muuhulgas on kavas tuntud muusikute juhitud töötoad lastele, TLÜ Õpilasakadeemia õpilaste koostatud avalikud vestlusringid, linnalava kontsert Uuskasutuskeskuses ning noortelt-noortele kontsertpidu kultuuriklubis Kelm.

“Suur rõõm on leida TMW programmist uusi formaate ja ägedaid kaasavaid lahendusi, kus lapsed ja noored saavad nii ise luua, inspireerivate eeskujudega koos tegutseda kui ka oodatud publikuks olla,“ kommenteerib laste ja noorte kultuuriaasta projektijuht Marju Kask, lisades: „See on parim investeering, mille tulemuseks järgmised põnevad kultuuriloojad ja aktiivne kultuuripublik.”

Neljapäeval, 30. märtsil toimuvad Eesti Lastekirjanduse Keskuses koolilastele suunatud töötoad, kus muuhulgas õpitakse lihtsate vahendite ja võtete abil looma laule, elektroonilisi muusikapalu ning interaktiivset heliinstallatsiooni, tutvutakse erinevate rahvuspillidega ja kergitatakse katet rütmimaailma ning DJ- ja raadiotöö saladustelt.

Loovaid ja lõbusaid töötubasid juhendavad laulja Lenna Kuurmaa koos kitarrist Robert Vaiglaga, trummar Reigo Ahven, elektronmuusik Taavi Tulev, Ukraina-Eesti bändi Svjata Vatra esiliini-mees Ruslan Trochynskyi ja noor laulja-laululooja Lepatriinu, samuti endine Raadio 2 juht ja DJ Heidy Purga. Kõikidel töötubades osalejatel on võimalus osa saada ka töötubadele järgnevast Lepatriinu kontserdist.

TMW lasteprogrammi töötubades osalemine on tasuta ning toimub eelregistreerumise alusel.

Lasteprogrammi töötubade kirjeldused ja ajakava

Töötubadesse registeerumine

Terve festivalinädala jooksul toimuva TMW noorteprogrammi ürituste käivitajaks on rühm TLÜ Õpilasakadeemia BFMi ristmeedia õppekava raames kohtunud gümnaasiumiõpilasi.

Kolmapäeval, 29. märtsil kureerivad noored tasuta linnalava kontserti Tatari tänava Uuskasutuskeskuses, kus astuvad üles hiljuti Eesti muusikaväljale kerkinud poistebänd Beyond Beyond, Noortebänd 2016 võitjast indifolgi grupp The Notes ning Z-generatsiooni tegijaim indiroki punt The Boondocks.

Neljapäeva, 30. märtsi pärastlõunal jätkub noorteprogramm Kultuuriklubis Kelm, kus toimuvail avalikel vestlustel „Noorte Jutud“ peetakse tuliseid vaidlusi põletavatel teemadel võrdõiguslikkusest uue põlvkonna sotsiaalsete hoiakute ja rollideni meil ja mujal, samuti vene noorte rollist tänapäeva Eestis.

Kultuuriklubis Kelm toimub samal õhtul ka noorteprogrammi kontsertpidu pealkirjaga „Tuled peale!“. Lavale astuvad 16-aastane filosoofilise kunstiräpi liikumise edendaja EiK, dream popi bänd Around The Sun, glitch-hop'i produtsent eq, raskete bassihelidega mäslev UHS KUMATU, indibändi Ouu liikmete Hyrri ja Raheli duo Rake ja ka noorteprogrammi linnalaval esinev The Boondocks. „Tuled peale!“ pidu lõpeb noortele sobilikul ajal kell 23.00.

Noorteprogrammi kava

Märtsi keskel käivitub TMW noorteprogrammi raames tänavuse festivali keskse sõnumi – kestliku arengu – teemaline videokonkurss. Lisainfo lähiajal.

TMW laste- ja noorteprogrammi eesmärgiks on pakkuda võimalust festivalist osa saada kõigil eagruppidel, tutvustada neile erinevaid muusikategemise võimalusi, julgustada lapsi ja noori oma ideid ja oskusi jagama, kaasata erineva sotsiaalse- ning kultuurilise ja rahvusliku kuuluvuse ja taustaga noori, kes soovivad ühiskondlikus elus kaasa rääkida ja tegutseda, anda noortele hääl ning neid kõnetavatele teemadele selge fookus.