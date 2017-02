"Toit on see, mida ei saa tegemata jätta": intervjuu Kadi Meriluhaga

Lemmik tooraine ja miks?

Salatid ja rohelised ürdid. Aromaatselt värsked, samas maiselt mõrkjad. Kodukoha mälestusi esile kutsuvad.

Toidufilosoofia?

Toit on see, mida ei saa tegemata jätta. Toiduvalmistamise viis pigem ebakonventsionaalne, einestus võiks pakkuda sünesteetilist kogemust.

Mida sööb inimene aastal 3000?

Kuna tootmisprotsess muutub peaaegu täisautomaatseks, siis igapäevaselt sööme vast midagi, mis on abstraktsem ja meenutab vähem "päris" toitu. Süüakse seda, mis on valmistatud eetilisi kaalutlusi silmas pidades, arvestatakse rohkem keskkonna ja elusolenditega. Liha in vitro. Traditsiooniliselt valmistatud toidu nautimine muutub elitaarseks. Loomset päritolu tooraine illegaalne tarbimine.

Milliseid artiste plaanid TMW raames näha?

C Duncan, Aisha Orazbayeva, Indrek Spungin, Katja Adrikova.



Festivalipassiga on kohviku August menüü 15% soodsam.

Tutvu "TMW Maitsed" programmiga lähemalt siin.