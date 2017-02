Tallinn Music Weeki avakontserdil „Radio Head Rewritten“ kõlab Kristjan Järvi juhatusel nii Steve Reichi muusika kui maailma parim beatbox

TMW 2017 avakontserdil „Radio Head Rewritten“ kuuleb valitud palu nii minimalismi suurkuju Steve Reichi teosest “Radio Rewrite”, mis põhineb ansambli Radiohead lugude motiividel, kui nüüdismuusika helilooja ja kitarristi Gene Pritskeri loomingut. Järvi, Pritskeri ja beatboxi maailmameistrist Bellatrix’i triot saadab kontserdil tuntud Eesti muusikute kollektiiv Glasperlenspiel All Stars. Kontserdi kontseptsiooni autor ja produtsent on Kristjan Järvi, visuaalid ja helikujunduse tagab Sunbeam Productions.

Kristjan Järvi on üks leidlikumaid, värvikamaid ja populaarsemaid dirigente üleilma klassikalise muusika väljal. Tuntud oma žanripiire lammutavate projektide poolest, on ta nii Leipzigi Raadio Sümfooniaorkestri kui Gstaad Festival orkestri peadirigent ning Grammy nominendist klassika-hiphopi-džässi koosluse Absolute Ensemble’i asutaja ja kunstiline juht. Ta on teinud koostööd tänapäeva muusikamaailma tippudega Arvo Pärdist kuni tänavuse Tallinn Music Weeki ühe tähtesineja, klaveritehnikate eksperimentaatori Hauschkani.

TMW avakontserdil on Järvi võtmepartnereiks Venemaal sündinud USA helilooja, kitarrist, räppar ja DJ Gene Pritsker ning kontrabassimängija ja beatboxi maailmameister Bellatrix Ühendkuningriigist.

Gene Pritsker on Kristjan Järvi kõrval üks Absolute Ensemble’i asutajaist, samuti hip-hop’i, kammermuusikat, džässi ja rocki ühendava kollektiivi Sound Liberation asutaja ja juhtfiguur, kelle helilooomingu seas on nii orkestraal- ja kammerteoseid, elektroakustilist muusikat kui lugusid hip-hopi ning rocki kooslustele. Pritsker on orkestreerinud ka mitme Hollywoodi suurfilmi heliriba.

Bellatrix on briti džäss-kontrabassist ja lugudekirjutaja, kelle CV-st leiab nii beatboxi maailmameistri ja Ühendkuningriigi beatboxi tšempioni tiitlid kui osaluse tüdrukutebändis The Boxettes ning psühhedeelse hip-hopi grupis Dizraeli and The Small Gods.

Rahvusvahelist kolmikut saadab avakontserdil tuntud Eesti muusikute kooslus Glasperlenspiel All Stars, kuhu kuuluvad keelpillikvartett Prezioso, hinnatud pianist ja helilooja Kristjan Randalu, meie nõutumaid žanriüleseid trummareid Hele-Riin Uib, "Klassikatähtede" saates tuntust kogunud löökpillimängija Heigo Rosin, flötist Heili Rosin, džässpianist Kirke Karja, kontrabassist Mihkel Mälgand ja saksofonist Martin Kuusk.

Kontsertkava „Radio Head Rewritten“ olulise osa moodustab minimalismi suurkuju Steve Reichi teos “Radio Rewrite” (2012), milles põimuvad motiivid ansambli Radiohead lugudest “Jigsaw Falling into Place” ja “Everything in Its Right Place”. See algupärandis viieosaline teos on Reichi ainulaadse käekirja ja otsingulise popmuusika sümbioos, mille keskmes pole vaid lakoonilised laenatud meloodiajupid, vaid Radioheadi lugude aluseks olevad harmooniad ja akordijärgnevused.

Kristjan Järvi, Bellatrix ning Gene Pritsker – sedakorda Di. J. NoizePunk’i nime all – kostitavad TMW publikut samal õhtul ka sajaprotsendiliselt elektroonilise kavaga „Rip Up the Stage“, mis on osa festivali avapäeva muusikaprogrammist Kultuurikatla kahes saalis, kus teiste seas astuvad üles tuntud šoti mult-instrumentalist C Duncan ning uue aja põnevamaid Eesti artiste Maarja Nuut, Hendrik Kaljujärv ja Mart Avi.

TMW 2017 avakontsert „Radio Head Rewritten“ toimub 30. märtsil Kultuurikatlas. Uksed kontserdile avatakse kell 18.00, kontsert algab kell 19.00.

Pääsu avakontserdile tagab üksikpilet, festivali toetajapass ning delegaadipass.