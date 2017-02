"Surusin nooremana Lennart Meriga kätt": intervjuu Rake'iga

Rake, maakeeli reha, kujutab endast tööriista, millega maad harida ning puhastada. Me oleme kraapinud pinnast erinevatelt kohtadelt ning kõik, mis kiide vahele jäänud, kogunud ühte pehmesse kuhja. Kuhja oleme nimetanud "Seancé"-ks. See on EP, kus pearõhk on asetatud tugevatele vokaalidele, mida toetavad lihtsad, ent jõulised 4/4 rütmid, viljakalt pinnaselt kogutud bassikäigud ning kuhja katavad pooljuhuslikud ja õhulised kitarri-ning süntesaatorielemendid. "Seanssi" viivad läbi Hyrr ja Rahel, kes on varem koos mänginud ka ansamblis Ouu.

Loo “Sorry”, mille verivärsket videot vaata allpool, autoriteks on Hyrr Innokent Vainola ja Rahel Ollisaar. Animatsiooni autoriks on Jaan Sinka. Video võttis üles Frank-Leander Saunanen.

Rake tuleb määramata ajal tulevikus välja ka albumiga "Séance", mis koosneb peaasjalikult bassigruuvidest, lihtsatest "biitidest" ja vokaalgümnastikast. TMW küsimustele vastasid Hyrr ja Rahel.

Millist lugu/albumit/artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Vulfpeck ja Lianne la Havas on viimasel ajal kodustes tingimustes rohkem eetriaega leidnud.

CD, vinüül või striiming?

Kui küsimus seisneb selles, et millises vormis muusikat tarbiksime, siis lisaks wildcardina lauda laiv-kontserdi.

Meeldivaim jook enne kontserti.

Üldiselt vesi, et lauluhääl kokku ei kuivaks, aga kui kerge julguse järele vaja haarata, siis Vana-Tallinn.

Viimase aja parim muusikaline elamus.

Viimased pahviks löövad muusikalised sündmused pärinevad enda bändiruumist.

Sa oled oma sõbraga üksikul saarel ja toit on otsas. Kas säilitad tsiviliseeritud inimese kombed või praed sõbra lõkke kohal?

Vabalt, miks mitte.

Näide surematust bändist/muusikust.

Rahel: Prince.

Hyrr: Mina.

PC või Mac. Miks?

PC, kuna Mac'i jaoks pole raha (võite anda).

Mis on kõige müstilisem asi, mis sinuga juhtunud on?

Hyrr: Surusin nooremana Lennart Meriga kätt.

Rahel: Minu elus ei ole mitte midagi märkimisväärset juhtunud.

Mis saab pärast surma?

Pärast surma saab puhata.

Lemmik tulevikuühiskond.

Üldiselt haritud ja teadlik ühiskond.

Kas armuksid androidi?

Vabalt, miks mitte.

Rake esineb Tallinn Music Weekil 31. märtsil Raadio 2 laval Von Krahli ülemises saalis kell 19.40. Rohkem infot ürituse kohta leiad siit.

Vaata muusikavideote saadet Eesti TOP 7 täna kl 23.00 ETV2s, kus oma uusi videoid tutvustavad ja tulevikuplaanidest pajatavad kaks TMW 2017 artisti: Rake ja Ashilevi.

