"Minu filosoofia on teadlikkus": intervjuu Andrus Talvariga

Lemmiktooraine ja miks?

Kindlat lemmikut ei ole. Toit, toiduained, maitsed on nagu muusika - lemmikud on vahelduvad, sõltuvalt päevast, meeleolust ja tähtede seisust. Aga võin öelda, et täna on lemmikuks juurpetersell, kuna sellest saab teha nii soolaseid kui magusaid toite.

Toidufilosoofia

Minu filosoofia on teadlikkus. Tea kellelt ning kustkohast on sinu tooraine pärit, mida toiduks valmistad ja sööd ning pigem eelista puhast toorainet. Puhtad ja naturaalsed maitsed ning huvitavad maitsekooslused on minu jaoks olulised, et saaks köögis luua midagi head ja midagi põnevat.

Mida sööb inimene aastal 3000?

Vetikaid, putukaid ja pähkleid.

Milliseid artiste plaanid TMW raames näha?

Kadri Voorand, Progress, Põhja Konn, Tõnu Naissoo Hammond Trio, Three Leg Dog.

