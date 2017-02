Tallinn Music Weeki päeva artist on Aisha Orazbayeva

Londonis elav kasahhi viiulimängija Aisha Orazbayeva on tuntud kui modernse muusika kartmatu interpreet, kelle repertuaar ulatub Bach'ist ja Telemann'ist kuni Lachenmann'i, Feldman'i ja Nono'ni. Aisha on avaldanud kaks kriitikute kiiduavaldused võitnud originaalloominguga sooloalbumit, mille on avaldanud plaadifirmad Nonclassical ja PRAH Recordings.

Ta on esinenud rahvusvahelistes kontserdipaikades nagu näiteks New Yorgi Carnegie Hall ja Tokyo Super Deluxe. Tema hiljutiste salvestuste hulka kuuluvad Bryn Harrison' "Receiving the Approaching Memory" koos Mark Knoop'iga, vinüüli-EP "Seeping Through" koos Tim Etchells'iga ja Scelsi "Duo" vinüüli-EP viiulile ja tšellole. Aisha kolmas sooloalbum "Telemann Fantasias", millel on mängitud modernseid viiulitehnikaid kasutades, avaldati 2016. aasta novembris.

Aisha Orazbayeva esineb Tallinn Music Weekil 31. märtsil Üle Heli x Nonclassical x Japan Sound Portrait õhtul Mustpeade Maja Vennaste Saalis kell 21.30. Rohkem infot ürituse kohta leiad siit.

Kuula tema loomingut Soundcloudis.